Exposition « Petit Louvre » 1 juin – 28 juillet Petits Papetiers Une exposition à hauteur d'enfants pour voir, sentir, toucher et écouter. Les enfants même jeunes sont capables d'être émus par les oeuvres d'art. Les oeuvres choisies font appel aux 5 sens, de petites activités seront proposées aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents. Petits Papetiers 3 rue Alphonse Béranger Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

