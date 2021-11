Caen Caen Caen, Calvados Petits mystères dans Caen Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Petits mystères dans Caen Caen, 27 octobre 2021, Caen. Petits mystères dans Caen Office de Tourisme et des congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre Caen

2021-10-27 18:00:00 – 2021-10-27 19:00:00 Office de Tourisme et des congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre

Caen Calvados Découvrez le côté obscur de Caen !

Une visite insolite retraçant les histoires glaçantes de maisons hantées, de légendes urbaines et d’événements tragiques ayant eu lieu dans notre magnifique centre-ville de Caen. Un tour placé sous le signe du mystère et de l’énigmatique pour les curieux avertis proposé par Anne de Petits meurtres entre amis.

Le nombre de places étant limité, la réservation est vivement conseillée auprès de nos conseillers en séjour ou directement sur notre billetterie en ligne.

