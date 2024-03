Petits moments précieux Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse, samedi 16 mars 2024.

Petits moments précieux Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance. Avec Sofie Olleval, éducatrice de jeunes enfants et plasticienne. Samedi 16 mars, 09h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Tarif : entrée musée pour les adultes, gratuit pour les enfants. Enfants de 3 mois à 3 ans. 1 adulte + 1 enfant obligatoirement. Réservation obligatoire à l’accueil du musée au 05 31 22 95 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:30:00+01:00 – 2024-03-16T10:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:30:00+01:00 – 2024-03-16T10:00:00+01:00

Le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy vous invite à découvrir le musée avec votre bébé (jusqu’à 3 ans) ! Sofie Olleval vous accompagne pour une rencontre sensorielle, calme, ludique et originale entre vous, votre tout petit et quelques oeuvres choisies. Sons, histoires et surprises sont au rendez-vous. Doudous bienvenus !

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 40 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes