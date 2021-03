Saint-Dizier Médiathèque Romain Rolland Saint-Dizier Petits maîtres Médiathèque Romain Rolland Saint-Dizier Catégorie d’évènement: Saint-Dizier

Médiathèque Romain Rolland, le mercredi 28 avril à 14:30 Sur inscription

Découverte d’un artiste suivi d’un atelier « à la manière de… » Médiathèque Romain Rolland 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-28T14:30:00 2021-04-28T15:30:00

Lieu Médiathèque Romain Rolland Adresse 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier