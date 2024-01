Petits lecteurs, grands rêveurs… Montbard, samedi 16 mars 2024.

Petits lecteurs, grands rêveurs… Montbard Côte-d’Or

Moment de douceur, de partage et découverte pour éveiller les tout-petits aux livres, aux histoires et comptines, à la musique, et favoriser l’imaginaire… Pour les 0-3 ans. EUR.

Passage Georges Brassens

Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@montbard.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 11:00:00

fin : 2024-03-16 12:00:00



L’événement Petits lecteurs, grands rêveurs… Montbard a été mis à jour le 2024-01-23 par COORDINATION CÔTE-D’OR