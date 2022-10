Petits jeux au Muséum

2022-10-22 – 2022-11-06 Animé par un médiateur

Apprendre qui mange quoi, repérer les traces des animaux, découvrir les espèces menacées et des anecdotes étonnantes sur la biodiversité… C’est possible en s’amusant avec les petits jeux Muséum !

À partir de 6 ans



Entrée libre, inscription sur place dans la limite des places disponibles

