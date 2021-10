Paris île de France, Paris Petits jardins du 15ème arr Paris Catégories d’évènement: île de France

Petits jardins du 15ème arr, 21 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Visite gratuite sur réservation Cette visite sillonne du square Adolphe Chérioux, récemment restauré, en passant par la rue verte Léon Séché au magnifique square Saint-Lambert. Typique des années Trente, il possède une belle palette végétale dont de nombreux arbres comme un aulne exceptionnel, des cèdrelas, des pterocaryas… Inscription: ici Rendez-vous : Devant l’entrée du square Adolphe-Chérioux, métro Vaugirard Animations -> Visite guidée 11 place Adolphe Chérioux Paris 75015 Contact :Guides conférenciers ville de Paris education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Animations -> Visite guidée

