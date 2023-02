Petits frères de la forêt Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès Mollégès Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Mollégès Petits frères de la forêt : Spectacle de contes par Gilles El Baz.



Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque pour les enfants non inscrits ce jour-là à l’accueil de loisirs. Spectacle proposé par L’Accueil de loisirs mollegeois et la Bibliothèque municipale. bibliotheque.molleges@orange.fr +33 4 32 61 10 16 http://bibliothequemolleges.biblixnet.com/ Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès

