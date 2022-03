“Petits fouilleurs en herbe” Site archéologique de Grand Grand Catégories d’évènement: Grand

Vosges

« Attrape ton pinceau et ta truelle, cet après-midi le chantier de fouille est ouvert ! Tu pourras découvrir les techniques de fouille et manipuler les outils utilisés par les archéologues, avant de te rendre en laboratoire pour examiner de plus près de vrais objets gallo-romains. À la fin de la journée, l’archéologie n’aura plus de secret pour toi ! » _L’atelier est limité à 20 enfants_ _Il est conseillé de prévoir des vêtements adaptés à une activité salissante et à l’extérieur._ _Les participants doivent être vaccinés contre le tétanos._

Sur réservation / 3,50€ par enfant

Site archéologique de Grand 4 rue de la mosaïque, 88350 Grand

