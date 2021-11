Petits formats Honfleur, 3 décembre 2021, Honfleur.

Petits formats Honfleur

2021-12-03 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-05 19:00:00 19:00:00

Honfleur Calvados Honfleur

2ÈME ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT PETITS FORMATS

Contre Courant et l’association Reg’ art du Havre renouvellent l’événement Petits Formats. Trois grands jours pour proposer des petits formats d’artistes au public. Une large panoplie de techniques et d’œuvres. Des originaux choisis ou créés pour l’occasion seront proposés. Le choix sera varié et à même de séduire le public Honfleurais et les visiteurs de la ville. Des originaux d’artistes à offrir ou à se faire offrir à petit prix (de 10 à 150€).

Une belle occasion de rencontrer, de soutenir les artistes et de vous faire plaisir dans une ambiance conviviale qui vous invitera à échanger avec les nombreux artistes présents.

L’exposition se tiendra le temps d’un week-end du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021

Entrée libre

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT Honfleur-Beuzeville