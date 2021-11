Tours Tours Indre-et-Loire, Tours Petits Formats Erotiques Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire Pour ne pas déroger à la règle et pour la treizième année consécutive, la Boite Noire vous présente l’exposition collective des petits formats érotiques.

Pour ne pas déroger à la règle et pour la treizième année consécutive, la Boite Noire vous présente l'exposition collective des petits formats érotiques.

Cette année, 12 artistes femmes seront réunies autour des photographies du regretté François Berthon. laboitenoire37@gmail.com +33 6 99 19 52 22 https://galerielaboitenoire.fr/

