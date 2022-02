Petits-Fils recrute ! Petis-fils Voisins-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Voisins-le-Bretonneux

Petits-Fils recrute !

du mercredi 9 février au vendredi 11 février

du mercredi 9 février au vendredi 11 février à Petis-fils

Spécialiste des services d’aide à domicile pour les personnes âgées depuis 2007, le réseau Petits-fils organise une grande opération nationale de recrutement. L’agence de Voisins-le-Bretonneux vous ouvre ses portes les mercredi 9 et vendredi 11 février. A la clé : la création d’emplois d’auxiliaires de vie ! Pour répondre aux besoins de plus en plus importants des personnes âgées en situation de dépendance, l’agence recherche de nouveaux profils et va créer 50 emplois d’auc=xiliaires de vie en 2022. A l’occasion de ces journées portes ouvertes, vous pourrez échanger avec l’équipe en agence, rencontrer des professionnels du secteur des services à la personne tels que l’AFPA qui présentera son offre de VAE (Validation des Acquis de l’expérience), la Mission Locale ou Pôle Emploi. [https://rejoindre.petits-fils.com/nous-rejoindre/](https://rejoindre.petits-fils.com/nous-rejoindre/)

17 rue des Tilleuls – Bât 16 – 78960 Voisins-le-Bretonneux

