Barrage de Pannecière, le dimanche 19 septembre à 10:00

Un atelier sur 3 thématiques différentes pour vous faire découvrir le barrage de Pannecière : • l’histoire du barrage • son exploitation • les travaux de réhabilitation NB : accèssible toute la journée

Entrée libre

Barrage de Pannecière 116 D Réservoir Pannecière Chaumard – 58120 Montigny en Morvan

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

