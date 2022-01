Petits et Grands Cuistots/ Spécial recettes médiévales Le Temps des Cerises, 12 juin 2022, Issy-les-Moulineaux.

Petits et Grands Cuistots/ Spécial recettes médiévales —————————————————— ### Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la marmite. Un Petits et Grands Cuistots dédié à la cuisine médiévale, en lien avec l’exposition _Céram’ Ouvre-toi!_ Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, découvrez le délicieux moretum d’Apicius, déclinable à l’infini pour le plaisir de nos papilles! **A partir de 6 ans (enfant accompagné). Sur réservation.** **Dimanche 12 juin à 16h30**

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-12T16:30:00 2022-06-12T18:30:00