Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la marmite. Durée : 1h30.

Entrée libre, sur réservation.

Atelier culinaire. A partir de 6 ans (enfant accompagné). Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-10-17T14:30:00 2021-10-17T16:00:00;2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T17:30:00

