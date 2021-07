Paris Médiathèque Hélène Berr Paris Petits déjeuners littéraires – 2ème semestre 2021 Médiathèque Hélène Berr Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le rendez-vous continue à la médiathèque Hélène Berr. Tous les derniers samedis du mois, venez découvrir et partager nos livres coups de cœur et échanger sur vos lectures du moment, dans une ambiance chaleureuse. A partir de 10h30, au rdc de la médiathèque. Les rendez-vous jusqu’en décembre 2021, seront les samedis :

31 juillet

28 août

25 septembre

30 octobre 27 novembre

Participation libre dans la limite des places disponibles

Public adulte

Médiathèque Hélène Berr

