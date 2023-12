Petits déjeuners littéraires – 2024 Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Petits déjeuners littéraires – 2024 Médiathèque Hélène Berr Paris, 27 janvier 2024, Paris. Le samedi 28 décembre 2024

.Public adultes. gratuit Participation libre dans la limite des places disponibles Le rendez-vous continue à la médiathèque Hélène Berr. Tous les derniers samedis du mois, venez découvrir et partager nos livres coups de cœur et échanger sur vos lectures du moment, dans une ambiance chaleureuse. Rendez-vous les samedis : – 27 janvier

– 24 février

– 27 avril

– 25 mai

– 29 juin

– 27 juillet

– 31 août

– 28 septembre

– 26 octobre

– 30 novembre

– 28 décembre

Toujours à partir de 10 h 30

Participation libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

