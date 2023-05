Petits déjeuners littéraires – 2023 Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Petits déjeuners littéraires – 2023 Médiathèque Hélène Berr, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit Participation libre dans la limite des places disponibles

Le rendez-vous continue à la médiathèque Hélène Berr. Tous les derniers samedis du mois, venez découvrir et partager nos livres coups de cœur et échanger sur vos lectures du moment, dans une ambiance chaleureuse. A partir de 10 h 30, au rdc de la médiathèque. Les rendez-vous jusqu’en juin 2023, seront les samedis : – 28 janvier

– 25 février

– 25 mars

– 29 avril

– 24 juin

Participation libre dans la limite des places disponibles

Public Adulte Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Hélène Berr Paris

Médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Petits déjeuners littéraires – 2023 Médiathèque Hélène Berr 2023-01-28 was last modified: by Petits déjeuners littéraires – 2023 Médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr 28 janvier 2023 Médiathèque Hélène Berr Paris,Paris

Paris Paris