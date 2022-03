Petits d�bats techniques : Linux comme plateforme de cr�ativit� sonore Chamb�ry Chamb�ry Catégorie d’évènement: Savoie

Petits d�bats techniques : Linux comme plateforme de cr�ativit� sonore Chamb�ry, 5 avril 2022, Chamb�ry. Petits débats techniques : Linux comme plateforme de créativité sonore Jardin du Verney Cité des Arts Chambéry

2022-04-05 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-05 19:30:00 19:30:00 Jardin du Verney Cité des Arts

Chambéry Savoie Chambéry Un système d’exploitation libre comme Linux peut-il servir de plateforme pour les musiciens ? Jetons un oeil sur les logiciels libres musicaux et le fonctionnement du serveur de son Jack. accueil.cite@mairie-chambery.fr +33 4 79 60 23 70 https://www.chambery.fr/citedesarts Jardin du Verney Cité des Arts Chambéry

dernière mise à jour : 2021-08-21 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

Détails Catégorie d’évènement: Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Jardin du Verney Cit� des Arts Ville Chamb�ry lieuville Jardin du Verney Cit� des Arts Chamb�ry Departement Savoie

Chambéry Chamb�ry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambry/

Petits d�bats techniques : Linux comme plateforme de cr�ativit� sonore Chamb�ry 2022-04-05 was last modified: by Petits d�bats techniques : Linux comme plateforme de cr�ativit� sonore Chamb�ry Chambéry 5 avril 2022 Savoie

Chamb�ry Savoie