Petits CSE : les incontournables du début de mandat, comment réussir et sécuriser la gestion de vos budgets AEP et ASC ? SolutionsCSE Paris – La Défense Arena Courbevoie, mercredi 27 mars 2024.

Petits CSE : les incontournables du début de mandat, comment réussir et sécuriser la gestion de vos budgets AEP et ASC ? Optimisez votre mandat CSE : gestion budgétaire, actualité réglementaire, activités sociales (tolérances URSSAF), passation de mandat, et découvrez notre accompagnement comptable. Mercredi 27 mars, 11h45 SolutionsCSE Paris – La Défense Arena

Début : 2024-03-27T11:45:00+01:00 – 2024-03-27T12:45:00+01:00

Fin : 2024-03-27T11:45:00+01:00 – 2024-03-27T12:45:00+01:00

Vous débutez dans votre mandat CSE ou vous prenez un nouveau mandat. Dans le cadre de cette conférence, nous vous proposons de vous : Aiguiller sur les bonnes pratiques au niveau de la gestion de vos budgets et de l’établissement des comptes, Faire un point d’actualité sur la réglementation et son évolution, Faire part des fondamentaux en matière d’activités sociales et culturelles (notamment les tolérances URSSAF), Donner les clés pour assurer la passation avec la mandature précédente, Présenter notre prestation d’accompagnement comptable.

SolutionsCSE Paris – La Défense Arena 99 Jardin de l’Arche, 92000 Nanterre Courbevoie 92400 Quartier du Faubourg de l’Arche Hauts-de-Seine Île-de-France