2022-12-20 17:00:00 – 2022-12-20 18:00:00

Côtes-d’Armor Pleslin-Trigavou Projection de courts-métrages d’animation

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces sept courts métrages transportent les plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme empreint d’une magie hivernale.

A partir de 3 ans.

Réservation conseillée par e-mail culture.pleslin.trigavou@orange.fr +33 2 96 27 57 36

