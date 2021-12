Montigny-le-Bretonneux Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Petits contes en musique Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Médiathèque du Canal, le mardi 19 janvier à 10:30

Écouter un conte, c’est déjà voyager, alors quand les contes nous plongent dans les cultures du monde entier, ce n’est plus un voyage, mais une invitation au rêve… **_Avec les bibliothécaires_** ● Durée : 30 min ∙ 3 ans et plus **Un évènement Fête du conte 2022**

Sur réservation

De nouvelles histoires à travers le monde à découvrir… Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-19T10:30:00 2021-01-19T11:00:00

