Petits Contes du Grand Froid, Lecture théâtralisée jeunesse Périgueux

Périgueux Dordogne Périgueux Samedi 18 décembre Petits Contes du Grand Froid

Lecture théâtralisée jeunesse

Compagnie Bois et Charbon

Interprétation : Sophie Vaslot / Frédéric Klein

Durée : 1h De la neige, des étoiles, des histoires réconfortantes comme du pain d’épices à déguster avec les yeux et les oreilles, pour un avant Noël ensemble. Deux comédiens, tour à tour narrateurs et personnages, donnent vie aux albums.

La magie opère… complicité, rires, échanges, accès à l’imaginaire, à soi, aux autres…

La mise en voix est accompagnée d’échanges entre le public et les comédiens afin de permettre aux enfants d’exprimer leur surprise, leurs émotions, de poser des questions… Représentations : SAMEDI 18 Décembre à 15h Tarif unique : 5€

Réservation indispensable

Périgueux

