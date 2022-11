Petits Contes de la Pensée ordinaire, spécial Noël ! Bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon, 10 décembre 2022, Paris.

Le samedi 10 décembre 2022

de 15h00 à 16h00

. gratuit

Venez en famille fêter Noël et l’hiver en contes et en chansons, avec Dominique Gambey et Pablo Urquiza, de la compagnie Plus Que Jamais

Un spectacle tout public familial qui alterne entre contes musicaux et chansons de Noël et d’hiver.

Par la magie d’une écriture poétique, des animaux, les éléments de la nature, des personnages s’animent, éveillent des pensées philosophiques.

Dans le respect de la vie et de la différence, ils racontent la ruse, la sagesse, la peur, le courage, l’amour, portés par l’art théâtral et des musiques venues d’Amérique Latine, d’Afrique, d’Asie et d’Europe.

Bibliothèque Buffon 15 bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : https://dominiquegambey.fr/

D. Gambey