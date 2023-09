Petits contes de la pensée ordinaire Bibliothèque Couronnes Naguib Mahfouz Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 15h30 à 16h30

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

Un spectacle musical féérique pour toute la famille, par la Compagnie Plus que jamais.

Dominique GAMBEY, comédienne,

et Pablo URQUIZA, musicien, interprètent les Petits Contes de la Pensée

Ordinaire, un spectacle de contes et de chansons sur le thème de Noël et

de l’hiver. Les histoires mises en scène par la comédienne sont illustrées

musicalement par le musicien. La

magie d’ une écriture poétique anime les éléments de la nature,

les animaux, les personnages, toujours dans le respect de la vie et de

la différence. Les refrains des chansons de Noël sont

reconnus ou facilement mémorisés, ainsi le public encouragé

et guidé par les artistes peut aisément participer sur des rythmes

doux et animés.

Public familial, à partir de 3 ans / Gratuit / Réservation conseillée

Bibliothèque Couronnes Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/

© Cie Plus que jamais petits contes de la pensée ordinaire