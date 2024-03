Petits contes de la pensée ordinaire à Paris Médiathèque Edmond Rostand Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 16h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit

par la Compagnie Plus Que Jamais toujours en lien avec la transmission orale et musicale de notre patrimoine culturel.

Dominique GAMBEY, comédienne,

et Pablo URQUIZA, musicien, interprètent les Petits Contes de la Pensée

Ordinaire, un spectacle de contes et chansons. Une traversée dans

Paris guidée par le fil d’Ariane de la Seine qui nous mène vers la nature et

ses créatures surprenantes venues de loin. À partir de 6 ans.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017

Contact : +33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

