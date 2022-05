Petits commandos à vélo – Parcours découverte Maison Salvan Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Venez à la rencontre de quelques membres du LMAC (Laboratoire des Médiations en Art Contemporain), un réseau de professionnel·le·s de la médiation des structures d’art contemporain de la région Occitanie qui fête cette année leurs 20 ans ! Une invitation originale pour un parcours animé et à vélo entre plusieurs lieux de notre territoire ayant inspirés Jan Kopp pour son exposition “Ronce” à la Maison Salvan. Le lieu de rendez-vous du départ du parcours sera indiqué lors de l’inscription.

Rencontres et parcours à vélo sur les lieux ayant inspirés l'artiste Jan Kopp pour son exposition

