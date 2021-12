Mézy-sur-Seine Bibliothèque de Mézy-sur-Seine Mézy-sur-Seine, Yvelines Petits Champions de la lecture – Premier Tour Bibliothèque de Mézy-sur-Seine Mézy-sur-Seine Catégories d’évènement: Mézy-sur-Seine

Yvelines

Petits Champions de la lecture – Premier Tour

Bibliothèque de Mézy-sur-Seine, le vendredi 21 janvier 2022

Bibliothèque de Mézy-sur-Seine, le vendredi 21 janvier 2022 à 14:00 Exclusivement scolaire.

Les élèves de CM2 participent à la sélection du finaliste. Lecture à haute voix d un bref passage devant un jury composé de leurs collègues et des bibliothécaires. Bibliothèque de Mézy-sur-Seine Place Paul-Bargeton 78250 Mézy-sur-Seine Mézy-sur-Seine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T16:00:00

