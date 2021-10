Issy-les-Moulineaux Médiathèque des Chartreux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Petits champions de la lecture Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Pour la quatrième année, la médiathèque des Chartreux constitue une équipe et organise un premier tour dans le cadre de ce défi national de lecture à voix haute réservé aux enfants de CM2 : samedi 11 décembre à 15h. Lors d’une session organisée à la médiathèque, les enfants liront chacun leur tour un extrait (3 min) d’un livre choisi en amont. Grâce à une grille de notation, ils désigneront le gagnant du groupe qui pourra participer aux finales départementales et peut-être se qualifier pour la finale nationale à la Comédie Française !

Inscription jusqu’au 6 décembre : à l’accueil jeunesse ou par téléphone au 01 41 23 81 62

