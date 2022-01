Petits champions de la lecture : la battle des écoles Médiathèque de Saint-Martin-Valmeroux, 21 janvier 2022, Saint-Martin-Valmeroux.

Petits champions de la lecture : la battle des écoles

Médiathèque de Saint-Martin-Valmeroux, le vendredi 21 janvier à 09:00

Les élèves de cours moyen des écoles publiques et privées de Saint-Martin-Valmeroux se rencontreront à la médiathèque, vendredi 21 janvier de 9 heures à 12 heures. Ils célèbreront la lecture dans des battles de lecture à voix haute, et que les meilleurs gagnent ! Cette rencontre aura lieu dans le cadre des Nuits de la lecture 2022, en présence de M. le Maire de Saint-Martin Valmeroux, Madame Sylvie Puechbrousssoux en charge de la Médiathèque départementale du Cantal et réprésentante pour le Conseil Départemental du Cantal et de la direction Culturelle du département du Cantal, Paul Dufour président de Lire et faire Lire Cantal. Deux auteurs jeunesse seront également présents : Pascal Hennequin et Jacques Bienvenu.

Faire partie d’une classe de CM1/CM2

Petits champions de la lecture : la battle des écoles

Médiathèque de Saint-Martin-Valmeroux 1 rue du pré du Mergue 15140 Saint-Martin-Valmeroux Saint-Martin-Valmeroux Saint-Martin-Valmeroux Cantal



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T12:00:00