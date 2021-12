Lille Bibliothèque municipale de Steinbourg Lille, Nord Petits champions de la lecture et jeux Bibliothèque municipale de Steinbourg Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Petits champions de la lecture et jeux Bibliothèque municipale de Steinbourg, 21 janvier 2022, Lille. Petits champions de la lecture et jeux

Bibliothèque municipale de Steinbourg, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30 Places limitées

Lecture à voix haute pour les petits champions de la lecture suivie de jeux en groupes Bibliothèque municipale de Steinbourg Place du Général De Gaulle 67790 Steinbourg Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Bibliothèque municipale de Steinbourg Adresse Place du Général De Gaulle 67790 Steinbourg Ville Lille lieuville Bibliothèque municipale de Steinbourg Lille