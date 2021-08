Troyes Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Champagne Métropole Aube, Troyes Petits bonheurs à feuilleter, exposition pour tous ! Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole Troyes Catégories d’évènement: Aube

### À travers ses collections de presse ancienne pour la jeunesse des années 1830 à 1980, la Médiathèque vous offre une plongée nostalgique dans les journaux d’enfants. Fripounet, Lisette, Benjamin, Cœurs Vaillants… des titres qui ont diverti des milliers de petits lecteurs. AÀ decouvrir à la Médiathèque Jacques-Chirac en visite libre ou commentée.

Gratuit. Entrée libre.

À travers ses collections de presse ancienne pour la jeunesse des années 1830 à 1980, la Médiathèque vous offre une plongée nostalgique dans les journaux d'enfants. Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole 7 rue des Filles-Dieu, 10420 Troyes

