Petits aventuriers des mers – Animation 4-6 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes, 30 mars 2022, Nantes. 2022-03-30

Horaire : 14:30 16:00

Gratuit : non 4 € enfant métropolitain / 7 € enfant non métropolitain / 2,50 € Carte BlancheRéservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée 4-6 ans Animation.Au 18e siècle, partir en mer, c’était vraiment partir à l’aventure ! Comme les navigateurs des grandes expéditions, les enfants préparent leur voyage et remplissent une mission confiée par un armateur. Il leur faudra éviter pirates, corsaires et flibustiers !Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation. Durée : 1h30. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/petits-aventuriers-des-mers/

