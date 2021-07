Petits Aventuriers à Morzine Chalet les Eaux Vives, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Essert-Romand.

Petits Aventuriers à Morzine

du mercredi 7 juillet au vendredi 16 juillet à Chalet les Eaux Vives

Cette colonie de vacances en Haute-Savoie offre un panel d’activités pour découvrir et appréhender la montagne sous toutes ses formes. Créée afin d’offrir aux enfants la possibilité de découvrir la montagne par la pratique d’activités de plein air et la découverte de l’environnement. Les activités sportives de cette colonie de vacances en Haute-Savoie sont ainsi l’occasion d’aborder la nature et la protection de l’environnement. Les rencontres avec les artisans locaux permettent également aux enfants de découvrir de nouveaux métiers et modes de vie. Les randonnées et sorties à la station sont accompagnés d’une sensibilisation à la sécurité routière. Les enfants apprennent aussi à lire une carte ou un plan. Chaque activité de détente (sport, randonnée, excursions, etc.) sera organisée ainsi autour d’un objectif éducatif : la protection de l’environnement, la découverte de la faune et de la flore, etc. ### Activités sportives de montagne Une randonnée avec des ânes (1 journée) : sur les chemins muletiers des alpages. A dos d’ânes ou à leurs côtés, les enfants suivront les chemins de caravane des mines d’or; découvriront aussi les animaux des alpages et rencontreront les bergers. « A la cherche du filon d’or » (1/2 journée) : Grande épreuve d’orientation par équipe sous « Les Terres Maudites » de Morzine. Depuis ce site réputé pour ses mines d’or, un grand jeu par équipe attendra les enfants. Il faudra ainsi découvrir le dernier filon de ce métal précieux. La journée commencera la matin par une sensibilisation à la cartographie et à la manipulation de la boussole. Techniques d’observation et de reconnaissance de la faune et de la flore. Une session d’escalade en pleine nature (3h d’activité) : une activité basée sur la découverte de l’autre et du milieu naturel, mais aussi de l’autonomie et de la responsabilisation ### Découverte du milieu montagnard Une visite à la découverte de la région « La Fruitière » (2 heures) : Découverte du métier de producteur de fromage dans une fruitière traditionnelle de village. Fabrication du fromage et visite commentée des caves d’affinage. Les Lindarets, visite du village des chèvres (1/2 journée) : c’est sans doute le passage obligatoire pour les se plonger dans une bulle d’authenticité; découvrir un vrai hameau avec ses chalets, ses alpages et ses très célèbres chèvres ! Petits et grands seront ainsi ravis de nourrir ces chèvres en liberté, gourmandes et curieuses. Randonnées à partir des remontées mécaniques de Morzine. ### Nature et environnement Au chalet : initiation aux gestes de protection de l’environnement du quotidien : gestion de l’eau, gestion des déchêts, gestion des différents sources d’énergie. Randonnées en montagne : Randonnée d’une journée entière ou par demi-journées sur les chemins et sentiers balisés. Mise en pratique des techniques de repérage géographique, d’observation et de reconnaissance de la faune et de la flore. Egalement construction de cabanes. ### Les autres activités Activités physiques : sports indiduels et collectifs Activités artistiques : danse, théâtre, activités manuelles Des ateliers seront proposés tous les jours pour que les enfnats puissent déveloper leurs compétences dans divers domaines. ### Le lieu du séjour Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, le village de Morzine se trouve au cœur de la Haute-Savoie. ### Le chalet Conçu pour l’accueil de groupes d’enfants, le chalet « les Flocons » dispose de nombreuses salles d’activités et d’une ambiance familiale. Situé à 3mn à pied du centre de la station, c’est le point de départ idéal pour profiter de toutes les activités offertes par la montagne ! Chambres de 2 à 6 lits, 4 salles d’activités, grand terrain de jeux extérieur. ### Les conditions d’accueil , les consignes sanitaires Nous respectons les conditions du protocole sanitaire, l’équipe technique a été renforcée pour assurer le nettoyage des locaux, un assistant sanitaire détaché de l’équipe d’animation sera référent Covid. Le cabinet médical se situe en face du chalet. Nous fournirons les masques aux enfants ainsi que du gel hydroalcoolique. Nos transporteurs se sont engagés à respecter les les consignes établies par l’Etat et retranscrites par la FNTV Un document de consignes adapté au séjour sera fourni à tous les membres de l’équipe pédagogique et expliqué aux adolescents dès l’arrivée au chalet Les prestatires d’activités sportives suivent les consignes de leur fédération. ### L’encadrement Un directeur avec expérience d’encadrement de colonies de vacances Animateurs diplômés du BAFA Moniteurs BE pour l’encadrement des activités sportives Assistant sanitaire, référent covid ### Le public accueilli Nous acceuillons le public inscrit par nos collectivités partenaires (villes du 92, 93, 94, 91, 77, 78) dans un principe de mixité sociale (les groupes issus de différentes collectivités sont acceuillis ensemble) et mélange filles/garçons ### L’information aux familles L’information aux familles sera renforcée durant le séjour avec mise en place d’un outil informatique de communication (blog, groupe Facebook privé) et via la collectivité partenaire Selon les possibilités, une réunion en visio-conférence ou un document d’information détaillée sera fournie en amont du séjour

780€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Chalet les Eaux Vives 321 Route de Thonon, 74110 Essert-Romand Essert-Romand Haute-Savoie



