Petits artistes de nuit : dessiner la lumière Musée d’art et d’histoire de Meudon, 14 mai 2022 17:30, Meudon.

Les enfants sont attendus dans la cour du musée pour un atelier de dessin et peinture en plein air, sur le thème de la nuit.

Les enfants sont invités à participer à un atelier de dessin et peinture en plein air sur le thème de la nuit, animé par Marie Léna, artiste coloriste. Nuit, étoiles, lumières…. mais également chevalets, papiers et matériel vous attendent dans la cour du musée pour interpréter ces thèmes à l’aide de différents médiums (pastel, crayons, gouache…).

En cas de pluie, l’atelier se déroulera dans celui du Musée.

_Atelier d’arts plastiques_

_Gratuit_

_De 17h30 à 20h30_

_En continu (atelier toutes les 30 min)_

_Sur réservation au 01 46 23 87 13 ou [contact.musee@mairie-meudon.fr](mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr)_

_Enfant à partir de 5 ans_

Le musée d’Art et d’Histoire est installé dans la maison occupée, de 1676 à 1700 par la comédienne Armande Béjart, épouse de Molière. Les collections du musée évoquent l’histoire de Meudon, la peinture de paysage aux XIXe et XXe siècles et la peinture et la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle. Un parc agrémenté de sculptures contemporaines accompagne la demeure.

Free – Continuous (workshop every 30 min) – On reservation – Child from 5 years Saturday 14 May, 17:30

The Museum of Art and History is located in the house occupied from 1676 to 1700 by the actress Armande Béjart, wife of Molière. The museum’s collections evoke the history of Meudon, landscape painting in the 19th and 20th centuries and painting and sculpture of the second half of the 20th century. A park decorated with contemporary sculptures accompanies the residence.

Meudon Museum of Art and History

Pequeños artistas de noche: dibujar la luz Los niños están invitados a participar en un taller de dibujo y pintura al aire libre sobre el tema de la noche, animado por Marie Léna, artista colorista. Noche, estrellas, luces… pero también caballetes, papeles y material le esperan en el patio del museo para interpretar estos temas con la ayuda de diferentes medios (pastel, lápices, gouache…).

En caso de lluvia, el taller se desarrollará en el del Museo.

Taller de artes plásticas Gratis De 17h30 a 20h30 Continuo (taller cada 30 min) Previa reserva al 01 46 23 87 13 o contact.musee@mairie-meudon.es Niño a partir de 5 años

Gratis – Continuo (taller cada 30 min) – Previa reserva – Niños a partir de 5 años Sábado 14 mayo, 17:30

11 rue des Pierres 92190 Meudon 92190 Meudon Île-de-France