Musée d'art et d'histoire de Meudon, le samedi 14 mai à 17:30

_**Petits artistes de nuit : dessiner la lumière**_ Les enfants sont invités à participer à un atelier de dessin et peinture en plein air sur le thème de la nuit, animé par Marie Léna, artiste coloriste. Nuit, étoiles, lumières…. mais également chevalets, papiers et matériel vous attendent dans la cour du musée pour interpréter ces thèmes à l’aide de différents médiums (pastel, crayons, gouache…). En cas de pluie, l’atelier se déroulera dans celui du Musée. _Atelier d’arts plastiques_ _Gratuit_ _De 17h30 à 20h30_ _En continu (atelier toutes les 30 min)_ _Sur réservation au 01 46 23 87 13 ou [contact.musee@mairie-meudon.fr](mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr)_ _Enfant à partir de 5 ans_

Les enfants sont attendus dans la cour du musée pour un atelier de dessin et peinture en plein air, sur le thème de la nuit. Musée d'art et d'histoire de Meudon 11 rue des Pierres 92190 Meudon

2022-05-14T17:30:00 2022-05-14T20:30:00

