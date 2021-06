Saint-Étienne en ligne Loire, Saint-Étienne (pétition) Avec Artisans du Monde pour protéger le peuple palestinien en ligne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

**Artisans du Monde s’associe à l’Association France-Palestine Solidarité et vous invite à rejoindre la mobilisation pour la défense des droits des Palestinien·nes en signant leur pétition qui demande au président Emmanuel Macron d’agir !** ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

https://www.artisansdumonde.org/slider-actualites/la-france-doit-agir-pour-proteger-les-palestinien-nes-de-jerusalem?utm_source=emailing&utm_medium=mailkitchen&utm_campaign=%5B%2302%5D%20Lettre%20mensuelle%20juin%202021

La gravité et l’urgence de la situation à Jérusalem et à Gaza appellent une réaction immédiate et sans ambiguïté de la communauté internationale et surtout du président de la République française en ligne Saint-Etienne Saint-Étienne Loire

2021-06-06T13:00:00 2021-06-06T13:30:00;2021-06-13T13:00:00 2021-06-13T13:30:00;2021-06-20T13:00:00 2021-06-20T13:30:00;2021-06-27T13:00:00 2021-06-27T13:30:00

