Métropole de Lyon [ Spectacle de poésie ] « Les Animaux de Prévert », poèmes de Jacques Prévert Petites Soeurs des Pauvres – Ma Maison Lyon, 19 juillet 2023, Lyon. [ Spectacle de poésie ] « Les Animaux de Prévert », poèmes de Jacques Prévert Mercredi 19 juillet, 14h30 Petites Soeurs des Pauvres – Ma Maison Gratuit sur réservation auprès du service animation de l’EHPAD ou de la compagnie Les arTpenteurs. Mercredi 19 juillet de 14h30 à 16h00, à l’EHPAD des Petites Soeurs des Pauvres – Ma Maison, Lyon Croix-Rousse, découvrez le spectacle « Les animaux de Prévert » par la compagnie Les arTpenteurs. Âne, pinson, grenouille, chat, souris, chien, oiseau, dindon, escargots, mouton, baleine, autruche, girafes, antilopes, renard, lièvre, cheval, lion… Sur fond de velours rouge le spectacle fait la part belle à la figure de l’Animal très présente dans l’œuvre de Jacques Prévert, poète au parler vert employant spontanément la langue populaire pour mieux exprimer la révolte contre l’ordre, le dogme, et démasquer tous ceux qui font obstacle à la joie et à la liberté. Avec une délicieuse folie Jacques Prévert emploie phrases à tiroirs, jeux de mots, doubles sens, faux proverbes et sentences cocasses. La mise en scène et l’interprétation vivante des comédiens, notamment avec le travail sur le « dire » feront résonner les textes, suggérant sans montrer, gardant des zones d’ombres, pour ouvrir chaque spectateur à ses images mentales, à ses interprétations. D’après les poèmes de Jacques Prévert. Petites Soeurs des Pauvres – Ma Maison 83 Rue Jacques-Louis Hénon, 69004 Lyon Lyon 69004 La Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@les-artpenteurs.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.78.35.33.86 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Animaux de Prévert _ compagnie Les arTpenteurs

