Petites natures 2 Boussac-Bourg, dimanche 19 mai 2024.

Un spectacle littéraire et impertinent .Proposé par Sophie Roussel

Parler des femmes ou plutôt donner la parole à des femmes de lettres, à des hommes de plume et à des oiseaux rares de la littérature.

Nous progresserons d’îles en îles, pour éclairer des facettes différentes, pour s’écarter des évidences trop faciles et aller vers ce qui est trop souvent dit entre les lignes.

Un spectacle impertinent et espiègle à base de barbies revisitées qui incarnent des grands noms de la littérature. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 17:00:00

fin : 2024-05-19

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine

