Petites Mains Saint-André-les-Vergers, mercredi 7 mai 2025.

Petites Mains Saint-André-les-Vergers Aube

Des usines à la scène

« Made in China ». Sous cette étiquette se cachent des gens et des gestes invisibles mais bien réels. Ceux des ateliers où travaillent des « petites mains ».

Découper, teinter, assembler, coudre… autant d’opérations pour aboutir à nos vêtements.

Au plus près des travailleurs du textile et de la mine et avec eux, la sociologue et metteuse en scène Odile Macchi tisse une ethnographie théâtrale.

Les doigts teintés de bleu des ouvriers de la mode sont-ils si différents des gueules noires des mineurs ?

Texte et mise en scène Odile Macchi

Création image, au plateau Daniel Azélie

Création son et régie au plateau Fred Raby

Interprétation Hélène Rencurel et David Seigneur

La Compagnie Si et Seulement Si questionne de façon simple et passionnante la façon dont sont organisées nos vies dans la société contemporaine. Agenda culturel Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-05-07 19:30:00

fin : 2025-05-07

Espace Gérard Philipe

Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

L’événement Petites Mains Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne