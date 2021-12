Tourcoing Médiathèque Andrée Chedid Nord, Tourcoing Petites lectures du soir Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

De jolies histoires avant de dormir pour les petites oreilles. En continu de 18h à 20h.

Entrée libre, dans la limite de la jauge appliquée dans l’espace. Pour les 0 à 7 ans.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la guerre 59200 Tourcoing

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00

