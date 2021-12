Jaligny-sur-Besbre Centre social Jaligny/Neuilly Allier, Jaligny-sur-Besbre Petites lectures « Dis, c’est quoi l’amour ? » Centre social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre Catégories d’évènement: Allier

Centre social Jaligny/Neuilly, le vendredi 21 janvier 2022 à 10:00 Sur inscription

Petites lectures et comptines sur le thème de l’amour pour les enfants de 0 à 3 ans. Centre social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne 03220 Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre Allier

2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T11:00:00

