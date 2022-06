Petites lectures

Petites lectures, 22 juin 2022, . Petites lectures

2022-06-22 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-22 Petites lectures animées par Hélène et Valérie avec la Crankie Box (Théâtre à manivelle en bois) : module « Premier bonjour ». Petite enfance 0-6 ans – section jeunesse. En partenariat avec La Bibliothèque départementale du Lot. +33 5 65 32 67 92 O.T. dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville