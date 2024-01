Petites intimités poétiques Bibliothèque André Malraux Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 17h00 à 18h30

Le samedi 23 mars 2024

de 15h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du 25ème Printemps des poètes, venez assister à deux sessions de lecture de poèmes sur le thème de la Grâce.

Une sélection de textes autour de La Grâce, une grâce multiple selon les mots de Sophie Nauleau, qui introduit ainsi cette nouvelle édition du Printemps des poètes :

« La Grâce dans tous ses états, du plus sublime à celui, brutal et définitif, qui foudroie sur le coup. […]

Car La

Grâce n’est pas que divine ou bénie, pas que gracieuse, évanescente ou

mièvre, pas que céleste et inexprimable.

Il y a bien

sûr la bonne ou la mauvaise grâce rimbaldienne, la grâce consolante

de Verlaine, la grâce charnelle d’Éros, la grâce d’union mystique, la grâce

du cœur et de l’esprit de Max Jacob […]. Il

y a ce chant de grâce pour l’attente, et pour l’aube plus noire au cœur des

althæas, qui chez Saint-John Perse, et ces fleurs de guimauve claires,

amplifie à dessein le mystère.

Mais il y a

surtout cet état de grâce de la parole, et du corps tout entier, que

connaissent les poètes autant que les athlètes ou les aventuriers. »



D’Hildegarde von Bingen, à Emily Dickinson, en passant par Verlaine, Christian Bobin, François Cheng, Alexandre Romanes et bien d’autres, nous partirons à la découverte du continent de La Grâce et surtout de cet état de grâce de la parole.



Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

