PETITES HISTOIRES POUR GRANDES OREILLES Audrey Dero – Compagnie Pudding Lion-sur-Mer, 12 juillet 2022, Lion-sur-Mer.

PETITES HISTOIRES POUR GRANDES OREILLES Audrey Dero – Compagnie Pudding place du 18 juin 40, accès par la digue Cinéma Le Trianon Lion-sur-Mer

2022-07-12 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-12 17:45:00 17:45:00 place du 18 juin 40, accès par la digue Cinéma Le Trianon

Lion-sur-Mer Calvados

Un moment tout en fantaisie et en douceur, où l’on écoute, où l’on regarde, installé confortablement.

Un voyage au Pays des Histoires, dans un monde plein de fantaisie où le visuel accompagne les mots et où le livre n’est jamais très loin.

Des histoires de forêt.

Des histoires de loup.

Des histoires pour rire.

Des histoires pour frémir.

Des histoires pour petites et grandes oreilles, pour petits et grands yeux.

Où les personnages apprennent à vivre ensemble, à s’accepter malgré leur différence, à partager !

Alors, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles : c’est parti pour les histoires !

Spectacle de petite forme théâtrale pour les plus petits, leurs frères et sœurs et leurs parents.

Jeu : Audrey Dero. Objets scénographiques : Griet Herssens.

Durée : 40 à 45 min.

Un moment tout en fantaisie et en douceur, où l’on écoute, où l’on regarde, installé confortablement.

Un voyage au Pays des Histoires, dans un monde plein de fantaisie où le visuel accompagne…

Un moment tout en fantaisie et en douceur, où l’on écoute, où l’on regarde, installé confortablement.

Un voyage au Pays des Histoires, dans un monde plein de fantaisie où le visuel accompagne les mots et où le livre n’est jamais très loin.

Des histoires de forêt.

Des histoires de loup.

Des histoires pour rire.

Des histoires pour frémir.

Des histoires pour petites et grandes oreilles, pour petits et grands yeux.

Où les personnages apprennent à vivre ensemble, à s’accepter malgré leur différence, à partager !

Alors, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles : c’est parti pour les histoires !

Spectacle de petite forme théâtrale pour les plus petits, leurs frères et sœurs et leurs parents.

Jeu : Audrey Dero. Objets scénographiques : Griet Herssens.

Durée : 40 à 45 min.

place du 18 juin 40, accès par la digue Cinéma Le Trianon Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-20 par