Venez, écoutez en famille, des histoires pleines de tendresse au sein d’un espace aménagé de petites lumières pour une douce nuit. Enfants en pyjama bienvenus ! Lecture d’albums et de contes proposée dans une ambiance chaleureuse. Médiatheque Les Sources Vives 27 rue du Vieux Ru 77210 Avon Avon Seine-et-Marne

