Petites histoires, Grande Histoire : « Maître Renard : rusé, sauvage mais encore ? »

Lorsqu’un livre des Médiathèques rencontre une œuvre des Musées, que peuvent-ils bien se raconter ? Un rendez-vous original proposé par les Médiathèques et les Musées du Mans. En partenariat avec le Musée Vert Pour les enfants, de 4 à 7 ans (Durée : 45 min.) Gratuit, sur réservation au 02.43.84.39.43

Bibliothèque des Vergers 45 rue Thoré, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

2021-10-06T10:15:00 2021-10-06T11:00:00;2021-10-06T11:15:00 2021-10-06T12:00:00

