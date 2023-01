Petites histoires de la démesure – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs, 5 mars 2023, Paris.

Le samedi 11 mars 2023

de 15h00 à 16h00

Du dimanche 05 mars 2023 au mardi 28 mars 2023 :

lundi, mardi, dimanche

de 19h00 à 20h00

. payant

Tarifs « En famille » :

Uniquement en salle Vicky Messica

24€ – tarif duo (deux adultes)

15€ – tarif plein

12€ – tarif abonné·e

10€ – tarif moins de 27 ans

7€ – tarif moins de 10 ans

Tarifs Groupes

10€ – collèges, lycées, enseignement supérieur

9€ – champ social

Représentations supplémentaires en journée (min. 30 personnes)

7€ – collèges, lycées

5,50€ – maternelles, primaires

Deux mythes nous parviennent du fond des temps et pourtant racontent des images précises de ce que nous vivons, de ce que nous sommes et comment nous habitons le monde.

Un spectacle théâtral et sonore qui met en scène l’art de raconter et de transmettre. Les rois Midas et Erysichthon souffrent de l’antique hybris : la démesure et en viennent tous deux à détruire leur rapport au monde. La complicité de la comédienne et du musicien nous entraîne dans la fiction. Ici, il est question de fantastique, d’allégorie, d’apparition de la nature et de sensations personnifiées. Jusqu’où peut aller la démesure d’un seul individu, d’un groupe, de l’humanité ?

À partir de 7 ans

Compagnie Les Enfants du paradis

Texte et mise en scène Géraldine Szajman d’après Les Métamorphoses d’Ovide

Création musicale Vivien Lenon

Jeu Manon Combes, Vivien Lenon

Crédit / photos du spectacle Compagnie Les Enfants du paradis

Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris

Compagnie Les Enfants du paradis