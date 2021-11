La Courneuve La Courneuve La Courneuve, Seine-Saint-Denis Petites histoires de la démesure La Courneuve La Courneuve Catégories d’évènement: La Courneuve

2021-11-15 18:00:00 – 2021-11-15 19:00:00 La Comète – Maison des pratiques artistiques en amateur 21 avenue Gabriel Péri

La Courneuve Seine-Saint-Denis La “Compagnie Les Enfants du Paradis” adapte deux mythes, celui du roi Erysichton et celui du roi Midas, des Métamorphoses d’Ovide, en un spectacle tout public à voir en famille !



​ lacomete@ville-la-courneuve.fr +33 6 52 27 12 15 https://www.compagnielesenfantsduparadis.fr/ La Comète – Maison des pratiques artistiques en amateur 21 avenue Gabriel Péri La Courneuve

