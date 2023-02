Petites histoires de gros gourmands bretons – Lectures festives Salle Le Celtik Plougrescant Plougrescant Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-02-26 17:00:00 – 2023-02-26 20:00:00

Cotes-d’Armor Plougrescant Menu concocté par Dominique Besançon. Textes lus par Nadine Vauxion et André Ferdinand. Saynètes par Malou Kerempichon. Musiques et chansons par Dany Bonny et Daniel Mell. caeltregor7@gmail.com Salle Le Celtik 8 Hent Saint-Gonnery Plougrescant

